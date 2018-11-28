ВТБ объяснил операционной ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита в $12 млрд

В опубликованном Центробанком отчете ВТБ говорилось о выдаче Центральноафриканской республике кредита в $12 млрд.



В таблице рядом с ЦАР значилась сумма 801,9 млрд рублей ($12 млрд), что в более чем в шесть раз превышает годовой объем производства страны, передает «Коммерсант».

По словам представителя ВТБ, банк такой кредит не выдавал, а данные, скорее всего, появились в таблице в результате операционной ошибки при кодировании. В правительстве ЦАР также отметили, что информация о кредите выглядит «неубедительно».

Ранее ВТБ обвинил власти Украины и бизнесмена Игоря Коломойского в рейдерском захвате из-за ареста акций и активов украинского ВТБ по делу о приведении в исполнение постановления международного арбитража в Гааге по иску компаний Коломойского против России.