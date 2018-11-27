ВТБ обвинил власти Украины и Коломойского в рейдерском захвате

На сайте ВТБ утром 27 ноября появилось заявление о его дочернем банке на территории Украины. «В последнее время судебная система Украины приняла решения, которые выходят за рамки цивилизованного правового поля и ставят под угрозу текущую деятельность нашего банка в этой стране», — говорится в заявлении.

Российский госбанк сообщает, что в сентябре Апелляционный суд Киева «проявил правовой нигилизм», арестовав акции и активы украинского ВТБ. Это решение было принято в рамках дела по приведению в исполнение постановления международного арбитража в Гааге по иску компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского против России. Арест активов фактически парализовал работу ВТБ в Украине.

Группа ВТБ оспорила это решение, однако рассмотрение жалоб «необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения» непредсказуемыми, отмечает российский госбанк: «Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов».



«Действия Коломойского целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков. Для нас очевидно, что власти Украины своим молчаливым одобрением фактически поощряют рейдерство своего олигарха, несмотря на то, что пострадавшими в итоге окажутся простые украинские граждане. Впрочем, г-ну Коломойскому к этому не привыкать. Он не в первый раз оставляет их без средств к существованию, «национализируя» у миллионов вкладчиков кровно заработанные ими деньги. Теперь он, очевидно, рассчитывает добраться и до средств своих сограждан в российских банках, включая ВТБ», — говорится в заявлении.

Российский банк также добавляет, что официальный Киев «несет полную ответственность» за ущерб, который действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу.

Кроме того, банк в своем заявлении обращается к президенту Украины Петру Порошенко, напоминая ему, что украинский ВТБ был создан на базе банка «Мрия», которым тот владел. Группа ВТБ приобрела банк Порошенко в 2006 году и оставляет за собой право обратиться в международный суд с иском к украинскому лидеру, говорится в сообщении.

