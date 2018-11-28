Новости общества

05:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане похолодает до -11

05:34, 28.11.2018
Сегодня в Татарстане похолодает до -11
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 28 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -6 до -11 градусов. В Казани днем ожидается от -6°С до -9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -9°С до -11°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты