Сегодня в Татарстане похолодает до -11

В среду, 28 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -6 до -11 градусов. В Казани днем ожидается от -6°С до -9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -9°С до -11°С.