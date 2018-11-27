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Линус Умарк объявил о завершении карьеры в сборной Швеции

18:07, 27.11.2018
Линус Умарк объявил о завершении карьеры в сборной Швеции
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк объявил о завершении своих выступлений за сборную Швеции. Свое решение хоккеист аргументировал желанием сосредоточиться на клубной карьере.

«Я больше не буду играть за сборную Швеции. Я провел так много матчей за национальную команду страны, что чувствую — уже хватит.

Мне нравится наша федерация хоккея, просто сейчас энергия нужна мне для игры в «Салавате». Мы постараемся выиграть что-то в КХЛ», — сказал Умарк.

В составе сборной 31-летний Умарк стал чемпионом мира в 2017 году, дважды выигрывал бронзу, а также сыграл на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

СпортХоккей Башкортостан
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