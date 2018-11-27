Общественники пожаловались на «Газпром» из-за безальтернативной закупки на 41 млрд рублей

Общественная организация «СТОПкартель» попросила ФАС проверить закупку «Газпрома» на 41,2 млрд рублей. Общественники утверждают, что контракт на поставку 500 тысяч тонн труб большого диаметра заключен без проведения конкурентных торгов.

Контракт был заключен с Загорским трубным заводом, передает torg94.ru.

Перед этим «Газпром» объявлял схожий тендер. Однако он не состоялся, поскольку все крупнейшие российские поставщики труб нужного диаметра отказались участвовать.

В «СТОПкартеле» считают, что заказчик умышленно установил начальную цену договора ниже рыночной цены на 4,6%, чтобы объявить торги несостоявшимися и впоследствии провести закупку у заранее выбранной компании, с которой были оговорены все условия поставки.

В жалобе организация также отмечает, что «Газпром» не доказал наличие исключительных обстоятельств, которые бы свидетельствовали о возможности заключения договора только с единственным поставщиком.