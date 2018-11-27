Бречалов: сокращения чиновников в Удмуртии завершатся к июню 2019 года

Срок ранее объявленной главой Удмуртии Александром Бречаловым административной реформы с сокращением численности чиновников на 30% продлен до июня 2019 года. Об этом сегодня глава региона сообщил в своем выступлении перед депутатами Госсовета республики.

— В апреле этого года я говорил, что численность госслужащих правительства УР и администрации сократится на 30%. Мы сделали не за 2018 год, а продлили эту работу до 1 июня 2019 года. Мы должны формировать команду из эффективных людей, — сказал Бречалов.

При этом он отверг разговоры о том, что из-за уже произведенных сокращений увеличилась нагрузка на оставшихся чиновников.

— Я что-то не вижу после 17.00 в пятницу в правительстве УР много желающих работать, — отметил он.

Напомним, 30 октября председатель правительства УР Ярослав Семенов доложил о сокращении чиновников на 15%. Уволены были 162 человека.