Бурганов о конфликте в Бугульме: «Я бы хотел к подобным ситуациям подходить, как инспектора ГАИ»

Министр образования РТ Рафис Бурганов прокомментировал «Реальному времени» конфликт в Бугульминской школе, где 22 ноября педагог грубо обозвала девятиклассника за написанное на доске грубое слово.

На другой день после того, как аудиозапись конфликта была выложена в соцсети, проверку начала не только прокуратура РТ, но и минобрнауки. Результаты служебной проверки сегодня утром были опубликованы на официальном сайте ведомства, где сообщается, что на педагога наложено дисциплинарное взыскание, но при этом обнародованы также нелицеприятные факты из биографии ученика.

— Мы свое отношение к случившемуся выразили на нашем сайте, — заявил корреспонденту «Реального времени» Рафис Бурганов. — Но я бы хотел к подобным ситуациям подходить так же, как инспектора ГАИ при ДТП относятся к квалификации нарушений Правил дорожного движения: если правила нарушили обе стороны, то обе стороны и должны быть наказаны. Так и тут: если устав образовательного учреждения нарушил педагог, он должен быть наказан, если ученик — он тоже должен нести ответственность, как это предусматривает закон об образовании. Устав образовательного учреждения обязаны соблюдать все. А мы, безусловно, должны объективно разбирать каждый конкретный случай.