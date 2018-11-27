Дэвид Немировски: «Мы довольны ребятами — они бились до конца»

Нижегородский клуб «Торпедо» уступил в результативном матче чемпионата КХЛ магнитогорскому «Металлургу» в гостях — 4:5.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот результат:

— Хочу поздравить магнитогорцев с победой. Хорошая игра получилась, много голов. Мы довольны ребятами — они бились до конца, показывали характер. У нас в сезоне так часто получается — показывать характер, несмотря на счет. По игре, конечно, сегодня все интересно получилось. По каким-то моментам мы недовольны, но все бывает, сезон длинный, недовольство какими-то нюансами бывает всегда. Недоволен, например, забитым нам голом. Я не видел видео, но как мне объяснил судья — может быть, я его недопонял — но в моем понимании была игра высоко поднятой клюшкой, игрок коснулся шайбы, после этого был гол. Я думал, там должен был быть свисток. Опять же — видео пока не смотрел, наша камера не показывает. Непонятный гол. Хотел брать запрос на это, но было нельзя. Обидно. Но соперник тоже хорошо играл, — сказал наставник.