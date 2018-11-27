Госсовет Удмуртии прекратил полномочия депутата Клементьева со второго раза

Полномочия депутата Госсовета Удмуртии Сергея Клементьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, досрочно прекращены. Такое решение сегодня на сессии республиканского парламента утвердили в связи с поступлением соответствующего заявления депутата.

Вопрос о сложении полномочий должен был рассматриваться на сессии еще 30 октября, однако тогда своё заявление Клементьев отозвал.

Напомним, Сергей Клементьев обвиняется в том, что использовал для своей предвыборной кампании в 2017 году средства возглавляемого им предприятия «Ижевские электрические сети». Свою вину он признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, однако заседание несколько раз откладывалось.