Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями на выборах депутат Госсовета Удмуртии отказался от мандата

Сергей Клементьев, которому ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Госсовета Удмуртии. Соответствующий вопрос включен в проект повестки завтрашней сессии республиканского парламента.

Об этом говорится на официальном сайте Госсовета.

По версии следствия, будучи руководителем АО «Ижевские электрические сети», находящегося в городской собственности, Сергей Клементьев направил средства предприятия на собственную предвыборную кампанию. В 2017 году он стал депутатом Госсовета Удмуртии от «Единой России» по Центральному избирательному округу №7.