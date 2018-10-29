Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями на выборах депутат Госсовета Удмуртии отказался от мандата
Сергей Клементьев, которому ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Госсовета Удмуртии. Соответствующий вопрос включен в проект повестки завтрашней сессии республиканского парламента.
Об этом говорится на официальном сайте Госсовета.
По версии следствия, будучи руководителем АО «Ижевские электрические сети», находящегося в городской собственности, Сергей Клементьев направил средства предприятия на собственную предвыборную кампанию. В 2017 году он стал депутатом Госсовета Удмуртии от «Единой России» по Центральному избирательному округу №7.Клементьев покинул компанию в апреле 2018 года. В сентябре стало известно, что на предварительном судебном заседании он согласился с предъявленными ему обвинениями и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Рассмотрение дела намечено на 7 ноября. ОбществоВласть Удмуртия
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