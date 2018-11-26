Совбез ООН заблокировал рассмотрение российской повестки о конфликте в Керченском проливе

Совет безопасности ООН на экстренном заседании заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе, где были задержаны три украинских корабля. Трансляцию ведет «Газета.ру».

«Против» российской повестки выступили семь стран, «за» — четыре, еще четыре воздержались.

Представитель России Дмитрий Полянский выразил сожаление по поводу результатов голосования и того, что западные страны, «подчиняясь стадному инстинкту», срывают заседание и идут на поводу у США. По его словам, попытка западных стран выставить российскую инициативу по созыву СБ ООН за украинскую — слишком примитивна. Он заявил, что в знак протеста Россия не будет участвовать в заседании.

В итоге ни один из членов ООН, кроме России, не захотел принять участие в обсуждении, поэтому, заседание объявили закрытым.

Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков. Затем он ввел в стране военное положение.