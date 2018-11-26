«Юлаевец» Бурдасов забросил 100 шайб в КХЛ, Хартикайнен — на подходе

Накануне в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо», который уфимцы выиграли с разгромным счетом 6:1, свою сотую шайбу в Лиге забросил Антон Бурдасов. Таким образом, нападающий уфимцев пополнил ряды «клуба 100».

Отличился и финский голеодор Уфы Теему Хартикайнен, на счету которого одна шайба в этом матче. Хартикайнен тоже приблизился к гроссмейстерской отметке, на его счету уже 98 точных выстрелов и в ближайших поединках есть шанс преодолеть первую сотню.

У Дмитрия Кугрышева из того же «СЮ» теперь 94 шайбы (в этом матче он забросил одну).

Отметим, что 30-е очко в 30 матчах сезона набрал Линус Умарк, сделавший в этом поединке четыре результативных паса.