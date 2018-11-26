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МИД РФ призвал Киев обеспечить безопасность российских дипломатов

12:51, 26.11.2018

Москва призвала Киев принять срочные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии на Украине.

«Мы также обращаем внимание западных столиц, которые покровительствуют киевскому режиму, на необходимость направления своим подопечным срочного сигнала о прекращении провокационных действий», — приводит «Интрфакс» слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ночью у здания российского посольства в Киеве проходили протесты в связи с ситуацией в Керченском проливе. В здание кидали дымовые шашки, а также подожгли машину с дипломатическими номерами, припаркованную неподалеку.

В киевской полиции заявляют, что машина находилась в двух кварталах от здания посольства, «а информация от диппредставительств, кому принадлежит этот автомобиль, в полицию не поступала».

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