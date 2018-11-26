Руководство сети «Эссен» внедрило «Полевой Четверг» для топ-менеджеров

Цель инновации — повышение эффективности работы магазинов, вовлечение сотрудников в разработку решений по увеличению продаж

Генеральный директор сети гипермаркетов «Эссен» Азамат Ахмадуллин







Проект под кодовым названием «Полевой Четверг» был запущен в сентябре 2018 года. Еженедельно топ-менеджеры компании посещают магазины с целью поиска зон их развития. Разработан специальный подход для аналитики этих визитов, который позволяет максимально использовать полученную информацию и в дальнейшем анализировать предпринятые шаги.

«Полевой Четверг» вовлекает линейных сотрудников в процесс анализа работы магазина, основных рутин. По итогам посещения участники проекта заполняют специальный формализованный отчет. На еженедельном совещании топ-менеджеров информация используется для повышения эффективности бизнес-процессов компании. Это нововведение — ответ на развивающийся в розничной торговле тренд интерактивного взаимодействия не только с покупателями, но и с сотрудниками различных подразделений.

О примерах введенных изменений рассказывают сами топ-менеджеры компании:

Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен»:«Полевой Четверг» позволяет осознать, с какими трудностями постоянно приходится сталкиваться персоналу, как сделать лучше сервис и упростить работу сотрудников. Во время одного из визитов менеджер внес замечание о неудобной системе сканирования и предложил заменить оборудование на сканеры другого типа — с горизонтальным лучом».

Дамир Бариев, финансовый директор компании: «Когда мы инициировали этот проект, главной задачей было увидеть и проанализировать, как реализуются прописанные в офисе рутины и регламенты в магазинах. Сейчас директора магазинов могут разместить свои идеи и вопросы на специально созданных форумах. Общие решения принимаются на совещаниях топ-менеджмента».

Анастасия Власова, директор по маркетингу: «Особенно ценна коммуникация с покупателями. Они задают вопросы, высказывают свое мнение о внутреннем устройстве магазина, ценах, акциях, товаре, что дает руководителям более полное понимание запросов самых важных людей в нашем бизнесе. Благодаря этому мы существенно улучшили навигацию в торговых центрах, улучшили выкладку на полках».

Александр Санников, директор по информационным технологиям: «Совместная работа сотрудников магазинов и руководителей дает понимание, насколько качественно и эффективно прописаны процессы для сотрудников магазина. Такое тесное взаимодействие помогает ускорить изменения в регламентах или рутинах, если они необходимы. Итогом моего последнего визита в гипермаркет стала полная автоматизация ежедневной отчетности для управляющего состава магазина. Отчет выгружается автоматически в 6 утра и позволяет сэкономить более часа рабочего времени директора в день».

Юлия Серединина, директор по персоналу: «Такой опыт — это элемент тимбилдинга для команды руководителей. Совместный анализ ситуации в магазинах позволяет достигать более эффективных решений и в кратчайшие сроки. Это иной уровень взаимодействия, нежели ранее. Иначе без такой практики мы рискуем превратиться в офисных работников и будем принимать решения, оторванные от практики».

Идея проведения такого мероприятия получена из опыта работы ведущих западных компаний. Передовые международные ретейлеры Mitchells/ Richards, H&M, Wallmart используют схожую практику.





Партнерский материал