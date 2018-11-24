Загитова, Туктамышева и Самодурова выступят в финале Гран-при, Медведева — нет
По итогам всех шести этапов определились финалисты сезона Гран-при, который пройдет в начале декабря в канадском Ванкувере.
В шестерку сильнейших фигуристок вошли три россиянки — Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Также в финал попали японки Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.
Еще одна российская фигуристка Евгения Медведева, которую перед началом сезона называли главной конкуренткой Загитовой, пробиться в финал не смогла.
Напомним, ранее Алина Загитова выиграла оба этапа Гран-при, на которых выступала, и обновила свой же мировой рекорд в коротких программах.
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