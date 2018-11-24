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ВШЭ назвала 2019 год одним из самых тяжелых для российской экономики

11:53, 24.11.2018
ВШЭ назвала 2019 год одним из самых тяжелых для российской экономики
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В 2019 году рост российского ВВП замедлится до 1,3% и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. Такой прогноз сделали экономисты Центра развития НИУ ВШЭ.

По их мнению, 2019 год станет одним из самых тяжелых для российской экономики. В числе основных негативных факторов — снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового бремени.

Согласно прогнозу, вклад повышения пенсионного возраста в экономический рост будет незначительным — менее 0,1% в 2019–2020 годах и не больше 0,2% в 2021 году, пишет РБК.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту российской экономики в 2018 году.

Согласно прогнозу, она вырастет на 1,6%. При этом в сентябре оценка составляла 1,8%.

Экономика
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