ВШЭ назвала 2019 год одним из самых тяжелых для российской экономики

В 2019 году рост российского ВВП замедлится до 1,3% и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. Такой прогноз сделали экономисты Центра развития НИУ ВШЭ.



По их мнению, 2019 год станет одним из самых тяжелых для российской экономики. В числе основных негативных факторов — снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового бремени.

Согласно прогнозу, вклад повышения пенсионного возраста в экономический рост будет незначительным — менее 0,1% в 2019–2020 годах и не больше 0,2% в 2021 году, пишет РБК.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту российской экономики в 2018 году.

Согласно прогнозу, она вырастет на 1,6%. При этом в сентябре оценка составляла 1,8%.