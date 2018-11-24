«Уфа» сыграет с «Оренбургом» в гостях в черной форме

В субботу, 24 ноября, ФК «Уфа» проведет гостевой матч 15-го тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Оренбурга».

Это будет первый выездной поединок уфимцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко. Напомним, он сменил на этом посту Сергея Томарова.

Определилась форма, в которой команды выйдут на поле. Хозяева выйдут в белых футболках и трусах с традиционными синими вставками, вратарь — в желтом свитере. Уфимцы сыграют в черной резервной форме, вратарь — в синей.

Матч начнется в Ростошах в 16.30 по московскому времени.

