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«Уфа» сыграет с «Оренбургом» в гостях в черной форме

10:51, 24.11.2018
«Уфа» сыграет с «Оренбургом» в гостях в черной форме
Фото: vk.com/fcorenburg

В субботу, 24 ноября, ФК «Уфа» проведет гостевой матч 15-го тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Оренбурга».

Это будет первый выездной поединок уфимцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко. Напомним, он сменил на этом посту Сергея Томарова.

Определилась форма, в которой команды выйдут на поле. Хозяева выйдут в белых футболках и трусах с традиционными синими вставками, вратарь — в желтом свитере. Уфимцы сыграют в черной резервной форме, вратарь — в синей.

Матч начнется в Ростошах в 16.30 по московскому времени.

СпортФутбол Башкортостан
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