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Дольче и Габбана извинились перед китайцами за скандальную рекламу

02:34, 24.11.2018
Дольче и Габбана извинились перед китайцами за скандальную рекламу
Фото: commons.wikimedia.org / Ренан Катаяма

Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинили перед жителями Китая за рекламу. Соответствующее видеообращение появилось на Youtube.

«Наши семьи всегда учили нас уважительно относиться к различным мировым культурам, и поэтому мы хотим попросить у вас прощения», — сказал Дольче.

По словам дизайнеров, они всегда любили Китай и его культуру и посещали эту страну множество раз. В конце ролика они сказали слово «простите» на китайском языке.

Ранее в Сети появился рекламный ролик Dolce & Gabbana, в котором китаянка безуспешно пыталась съесть итальянскую еду китайскими палочками. после этого модный дом обвинили в расизме.

Общество
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