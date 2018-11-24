Дольче и Габбана извинились перед китайцами за скандальную рекламу

Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинили перед жителями Китая за рекламу. Соответствующее видеообращение появилось на Youtube.

«Наши семьи всегда учили нас уважительно относиться к различным мировым культурам, и поэтому мы хотим попросить у вас прощения», — сказал Дольче.

По словам дизайнеров, они всегда любили Китай и его культуру и посещали эту страну множество раз. В конце ролика они сказали слово «простите» на китайском языке.



Ранее в Сети появился рекламный ролик Dolce & Gabbana, в котором китаянка безуспешно пыталась съесть итальянскую еду китайскими палочками. после этого модный дом обвинили в расизме.