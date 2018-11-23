«Ростелеком» выбрал казанский стартап на конкурсе технологических проектов GoTech

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса технологических проектов GoTech. Получили награды и стартапы, которые «Ростелеком» выбрал из 291 представленного проекта.



По итогам конкурса «Ростелеком» выбрал 27 стартапов, которые могут использоваться для развития телекоммуникационной отрасли. В их число вошел казанский проект многофункционального сервиса любительских стриминговых трансляций футбольных матчей 22Live.

«Наш сервис помогает любому желающему вести видеотрансляцию спортивного матча прямо со зрительской трибуны, монетизируя просмотры. При этом пользователи получают уникальную возможность бесплатно смотреть игру с любого устройства и выбирать удобные углы обзора в разных точках стадиона, — рассказал основатель стартапа Александр Воробьев. — Мы уже успешно испытали сервис на массовых мероприятиях в Казани и даже на зарубежных футбольных матчах, трансляции набирают тысячи просмотров. Буду рад, если «Ростелеком», как провайдер множества современных цифровых сервисов, сможет стать драйвером нашей свежей контент-платформы».

«Благодаря конкурсу GoTech «Ростелеком» отобрал наиболее интересные для компании и отрасли в целом готовые к запуску проекты, которые можно использовать в различных сегментах — от решений для отдыха и развлечений до элементов «умного» дома. Взаимодействие со стартапами на этапах их становления и пилотирования — часть стратегии «Ростелекома». Мы планируем и дальше поддерживать конкурсы высокотехнологичных проектов для поиска решений, которые соответствуют ключевым направлениям развития компании», — сказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

«Ростелеком» отметил специальными наградами три наиболее перспективных стартапа.

Решения компаний Studyx, Click-Storm и «РосДомофон» рассматриваются как возможные для пилотирования внутри компании, а также при оказании услуг клиентам. Studyx — это облачный сервис адаптивного микро-обучения для бизнеса, Click-Storm — платформа для организации кибертурниров с возможностью приобретения тематических товаров онлайн, а «РосДомофон» — проект по созданию «умного» домофона.

Подать заявку в номинацию «Ростелеком» конкурса GoTech могли компании, которые имеют готовый продукт, сформированную команду и потенциал выхода на годовой оборот не менее 300 млн рублей через 3—5 лет. Разрабатываемые ими решения должны соответствовать стратегии развития «Ростелекома».

Победители номинации смогут запустить совместный пилот с «Ростелекомом». Если пилотирование будет успешным, компании станут поставщиками услуг, получат доступ к инфраструктуре, технологиям и клиентской базе «Ростелекома», смогут привлечь венчурные или прямые инвестиции.





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