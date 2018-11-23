«Лада» отправила в «Чебоксары» Алексея Платонова

В рамках договора о сотрудничестве с ХК «Чебоксары» в состав клуба из Чувашии командирован защитник «Лады» Алексей Платонов, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.



Платонов получил травму на предсезонном турнире — «Кубке «LADA» и не сыграл за тольяттинский клуб ни одного матча в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.



Кроме того, нападающий Леонид Николенко возвращается в Тольятти и отправится на выезд вместе с молодежной командой «Ладья».

«Лада» с 25 очками находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, но имеет игры в запасе в отличие от конкурентов.

