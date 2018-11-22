Данис Зарипов: «Мозякин всегда забивает, буду тянуться за ним»

Нападающий «Ак Барса»Данис Зарипов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2), отметив что уже начинает нервничать из-за того, что у него есть моментов, но нет голов.

– Очень приятно было здесь играть. Заметил, что зрители на трибунах приятно встретили. По игре могу сказать, что первый период был полностью на нашей стороне. Немножко соперник зазевался, а во втором периоде мы уже сами стали вальяжничать, допускать детские ошибки, хватать удаления. Все это позволило хозяевам почувствовать игру и сравнять счёт. Хорошо, что довели матч до победы. Едем дальше и продолжаем готовиться.

– Перед началом матча с Сергеем Мозякиным на красной линии о чём успели поговорить?

– Да так, обменялись – как дела, как дома, как семья. Удачи пожелали друг другу.

– Он сегодня забил, а вы не смогли.

– Бывает, буду тянуться за ним. Так-то он всегда забивает.

– В игре у вас были моменты. Почему не удалось забить?

– Так вот как-то, я сам уже немного начинаю нервничать, что уже не первый матч такое – моменты есть по несколько штук за матч, и не получается забить. Но что делать – надо работать дальше и не опускать рук. Я уверен, что все придет.

– В каких-то моментах была нервная обстановка, стычки.

– Это хоккей, и обе команды хотели победить. Это нормально, сегодня играли два лидера. Поэтому это обычное явление, — приводит слова Зарипова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» сегодня обыграл на выезде магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе казанцев шайбы забросили Артем Михеев, Иржи Секач и Артем Лукоянов. Соперник ответил голами Сергея Мозякина и Николая Кулемина.





