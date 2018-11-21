Семь онкоцентров появятся в Удмуртии к 2021 году
Семь онкоцентров намерены открыть в Удмуртии к 2021—2022 году. Об этом на заседании круглого стола по вопросам работы онкологической службы сообщила заместитель председателя Госсовета Удмуртии — руководитель комиссии по здравоохранению Надежда Михайлова.
По ее словам, межрайонные специализированные центры планируется создать на базе районных больниц.
Михайлова отметила, что финансирование отрасли здравоохранения остается приоритетным направлением бюджетной политики. В проекте республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год к первому чтению заложено порядка 30 млрд рублей. Ко второму чтению сумма будет увеличена.
Напомним, ранее было принято решение об объявлении 2019 года в Удмуртии Годом здоровья.Общество Удмуртия
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