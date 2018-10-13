В Татарстане автоинспекторы пресекли более 50 попыток дачи взятки

С начала 2018 года сотрудники Госавтоинспекции пресекли 51 попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД МВД по РТ, осуществляющим контроль за дорожным движением.



По данным фактам автоинспекторы возбудили 41 уголовное дело. Как сообщает УГИБДД МВД по РТ, 23 человека привлечены к ответственности в виде значительных штрафов и обязательных работ.

Напомним, в соответствии со статьей 291 УК РФ дача взятки должностному лицу лично или через посредника влечет наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки.

Кроме того, наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

Накануне в Казани суд арестовал Динара Залялова, младшего брата экс-начальника отдела БОП МВД РТ. Ему вменили посредничество во взятке в 25 млн рублей, хотя, по версии следствия, 17 млн уже возвращены. Подробно — в материале «Реального времени».