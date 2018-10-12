Samsung представил смартфон с четырьмя камерами
Компания Samsung презентовала смартфон Galaxy A9 с четырьмя камерами.
Bring what matters to the fore. #GalaxyA9 #SamsungEvent
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— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 11 октября 2018 г.
Разрешение основной камеры составляет 24 МП. Второй объектив имеет двукратный оптический зум, третий — ультраширокий угол, а четвертый обладает возможностью ручной настройки размытия фона для портретов.
Смартфон также получил батарею емкостью 3 800 мА/ч, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, слот microSD-карты. Диагональ экрана составляет 6,3 дюйма.
Galaxy A9 будет доступен в синем, розовом и черном цветах. Продажи начнутся 16 ноября.
Ранее сообщалось, что Samsung оснастит смартфоны вращающимися камерами.ТехнологииIT
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