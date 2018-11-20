Мешков отсудит на матче «Уфы», Иванов — в поединке «Рубина»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 15-го тура Российской Премьер-лиги.
Поединок в Оренбурге между местными «горожанами» и уфимскими рассудит следующая бригада: главный судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Мартынов (Москва); делегат РПЛ — Салман Эсхаджиев (Грозный).
Матч «Анжи» — «Рубин» (Казань) будет судить главный арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Помогут ему ассистенты Дмитрий Березнев и Роман Усачев (оба — Ростов-на-Дону). Инспектор поединка — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
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