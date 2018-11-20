В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.

Согласно данным портала Downdetector, пользователи Instagram жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты и входом в аккаунт. В Facebook отмечают проблемы в работе сайта и те же неполадки с входом в профили.

Больше всех о сбоях сообщают жители ряда европейских стран, США и Австралии.

Напомним, что предыдущий сбой в работе Facebook и Instagram произошел 4 сентября.