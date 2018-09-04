В работе Facebook и Instagram произошел сбой по всему миру

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру сообщили о сбое в их работе.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, проблемы начались около полуночи по московскому времени.

Подавляющее большинство жалоб касается проблем с загрузкой новостной ленты Instagram и полного прекращения работы Facebook.

В основном проблемы наблюдались в странах Европы. Также о сбоях в Instagram сообщили жители европейской части России.



Напомним, что с 2012 года Instagram принадлежит Facebook.

Один из последних сбоев в работе Facebook произошел 1 сентября.