Федор Кудряшов покинул расположение сборной России

Защитник казанского «Рубина» и сборной России Фёдор Кудряшовпокинул расположение национальной команды. Об этом, сегодня, сообщили в пресс-службе сборной.



У игрока возникли проблемы с приводящими мышцами бедра. В сборной приняли решение не рисковать здоровьем футболиста. Таким образом, Кудряшов не сможет помочь сборной в решающем матче группового этапа Лиги наций против команды Швеции.

Для участия в матче в расположение сборной России в Стокгольм был вызван защитник московского ЦСКА Георгий Щенников.



Напомним, матч между Швецией и Россией пройдёт 20 ноября на стадионе «Френдс-Арена». Подопечным Черчесова для выхода из группы лиги В с первого места хватит и ничейного счета.