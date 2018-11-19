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Федор Кудряшов покинул расположение сборной России

22:38, 19.11.2018
Федор Кудряшов покинул расположение сборной России
Фото: twitter.com/TeamRussia

Защитник казанского «Рубина» и сборной России Фёдор Кудряшовпокинул расположение национальной команды. Об этом, сегодня, сообщили в пресс-службе сборной.

У игрока возникли проблемы с приводящими мышцами бедра. В сборной приняли решение не рисковать здоровьем футболиста. Таким образом, Кудряшов не сможет помочь сборной в решающем матче группового этапа Лиги наций против команды Швеции.

Для участия в матче в расположение сборной России в Стокгольм был вызван защитник московского ЦСКА Георгий Щенников.

Напомним, матч между Швецией и Россией пройдёт 20 ноября на стадионе «Френдс-Арена». Подопечным Черчесова для выхода из группы лиги В с первого места хватит и ничейного счета.

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