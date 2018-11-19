США предложили Украине списанные фрегаты
США предложили Украине забрать списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry.
«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013—2015 годах», — заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
На данный момент украинские ВМС прорабатывают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. Эксплуатация такого фрегата ежегодно обходится примерно в 25 млн долларов, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей.ПромышленностьОПК
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