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США предложили Украине списанные фрегаты

20:21, 19.11.2018
США предложили Украине списанные фрегаты
Фото: commons.wikimedia.org / PHC Francavillo

США предложили Украине забрать списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013—2015 годах», — заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

На данный момент украинские ВМС прорабатывают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. Эксплуатация такого фрегата ежегодно обходится примерно в 25 млн долларов, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей.

ПромышленностьОПК
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