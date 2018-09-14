Россия преодолела зависимость от украинских двигателей для боевых кораблей — Борисов

Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, мы еще испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолетов от компании „Мотор Сич“ и турбинные установки, редукторы для кораблей классов „корвет“ и „фрегат“, — цитирует вице-премьера РФ Юрия Борисова ТАСС.

Российские двигатели производят предприятия „Сатурн“, завод Климова и Объединенная двигателестроительная корпорация.