Бывший первый зампред правительства Марий Эл ищет работу через соцсети

Первый заместитель председателя правительства Марий Эл Андрей Россошанский разместил в «ВКонтакте» и Facebook свое резюме в целях поиска работы.

«Ищу работу для управленцев. Опыт работы в качестве руководителя государственных, частных компаний и властных структурах — более 30 лет (!). В первую очередь интересен инновационный сектор экономики. Предприятия и коммерческие фирмы, университеты, исследовательские организации или институты, финансовые и инвестиционные структуры. Органы гражданского общества тоже рассматриваю, только вне властных и политизированных учреждений», — написал он.

Напомним, первый заместитель председателя правительства Марий Эл Андрей Россошанский покинул пост по собственному желанию в конце октября.

«Реальное время» выдвинуло три версии его отставки.