В Татарстане могут отменить запрет на продажу спиртного возле жилых домов

Депутаты Госсовета Татарстана в первом квартале 2019 года рассмотрят изменения в законопроект о введении ограничений розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Ранее такое ограничение было отменено российскими законодателями.



«В связи с принятием федерального закона республиканский закон от 6 марта 2015 года, определивший условия, место и время продажи алкогольной продукции на территории Татарстана, должен быть приведен в соответствие с федеральным. Поэтому такой законопроект подготовлен и внесен на рассмотрение комитета», — заявил глава парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов.

Суть изменений сводится к отмене запрета на торговлю алкоголем в объектах общепита, а также ресторанах и кафе, вход в которые находится со стороны двора.



Однако накануне члены комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству проголосовали против «смягченной» версии запрета. Подробнее в материале «Реального времени».

