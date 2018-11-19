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В Татарстане могут отменить запрет на продажу спиртного возле жилых домов

13:21, 19.11.2018
В Татарстане могут отменить запрет на продажу спиртного возле жилых домов
Фото: pixabay.com

Депутаты Госсовета Татарстана в первом квартале 2019 года рассмотрят изменения в законопроект о введении ограничений розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Ранее такое ограничение было отменено российскими законодателями.

«В связи с принятием федерального закона республиканский закон от 6 марта 2015 года, определивший условия, место и время продажи алкогольной продукции на территории Татарстана, должен быть приведен в соответствие с федеральным. Поэтому такой законопроект подготовлен и внесен на рассмотрение комитета», — заявил глава парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов.

Суть изменений сводится к отмене запрета на торговлю алкоголем в объектах общепита, а также ресторанах и кафе, вход в которые находится со стороны двора.

Однако накануне члены комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству проголосовали против «смягченной» версии запрета. Подробнее в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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