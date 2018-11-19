«Новая газета» рассказала о владениях бывших охранников Путина на Рублевке

Сотрудники службы безопасности президента России получили дорогостоящие земельные участки на Рублевке от компании, которая обманом отняла участки у бывших работников совхоза НКВД.

В расследовании «Новой газеты» и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) сказано, что участки расположены в деревне Солослово Московской области. Здесь представители «личной гвардии» Путина стали получать земельные наделы с 2004 года.

Среди них оказались глава управделами президента Александр Колпаков и его супруга, бывший руководитель ФСО Олег Климентьев и его дочь, нынешний глава МЧС Евгений Зиничев, а также отец губернатора Тульской области Алексея Дюмина Геннадий.

В 90-е годы сотрудники совхоза НКВД «Племптицезавод» получили по 1,7 гектара земли, но затем по распоряжению местных властей передали свои участки «Агрокомплексу Горки-2», который стал наследником совхоза НКВД. В обмен бывшие работники получили акции компании, которые, как позднее выяснилось, ничего не стоили.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что стоимость имущества главы Пенсионного фонда Антона Дроздова и членов его семьи составляет 970 млн рублей.