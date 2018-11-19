Главе Nissan и Renault грозит арест из-за нарушений японского законодательства

Фото: ru.wikipedia.org / World Economic Forum

Главе компаний Nissan и Renault Карлосу Гону грозит арест в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства.

По данным японского издания Asahi Shimbun, он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co, что может быть приравнено к манипулированию информацией.



Отмечается, что Гон в понедельник добровольно прибыл в прокуратуру Токио. Его могут арестовать сразу после допроса.

64-летний Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. С 2005 года также занимает должности президента и гендиректора Renault. В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа».



Отметим, что Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж в первом полугодии 2017 года.