Дмитрий Кириченко: «И у нас, и у «Риги» была большая ротация игроков»

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал победу команды в товарищеском турнире, который проходил на Кипре. В финальном матче Korantina Homes Cup 2018 «Уфа» в нелегкой борьбе справилась с латвийским клубом «Рига». Основное время завершилось со счетом 1:1 (счет открыл уфимец Иван Пауревич), а в серии пенальти победу одержали российский футболисты — 4:2. Решающий гол вновь на счету уфимского воспитанника Игоря Безденежных.

«Довольны результатом, потому что выиграли и были достаточно неплохие моменты по качеству игры. Понятно, что было много замен, кому-то дали отдохнуть, где-то молодежь вышла. В принципе, за исключением некоторых моментов, качеством игры доволен.

Уровень соперников? Сложно сказать, и у нас, и у «Риги» была большая ротация игроков. В общем, я считаю, что эта команда на достаточно среднем уровне», — сказал Кириченко в интервью клубному телевидению.