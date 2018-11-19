Максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 26 тысяч рублей

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года с 24 тысяч рублей до 26,1 тысячи.

При этом минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится до 4,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Федерального фонда социального страхования.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тысяч рублей. Максимальный размер такого пособия вырастет с 282 до 301 тысячи рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что максимальный размер декретных выплат в 2018 году составит 61 375 рублей, что на 3,5 тысячи рублей больше, чем в 2017 году.

