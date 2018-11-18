Трамп оценил свою работу на посту президента на пять с плюсом

Дональд Трамп оценил свою работу на посту президента США на пять с плюсом.

«Я думаю, что у меня отличная работа. У нас лучшая экономика, которую мы когда-либо имели. Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе пятерку с плюсом. Этого достаточно, могу я поставить еще больше?» — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер отметил, что если бы не он, то США уже вели бы войну с КНДР.

Ранее Суд в Нью-Йорке запретил Трампу блокировать в Twitter пользователей, критикующих его решения.