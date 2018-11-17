Авторы «Маши и Медведя» назвали смешными обвинения в пропаганде

Студия «Анимаккорд», выпускающая мультсериал «Маша и Медведь», относится к обвинениям в пропаганде «с иронией и большой долей юмора».

По словам управляющего директора студии Дмитрия Ловейко, мультфильм делается для детей и «никакой политики там никогда не было».

«Очень приятно, что такое известное издание, как The Times, обращает на нас внимание и считает, что мы как-то влияем на мировую политику и отношение к России… Мы абсолютно независимый проект, коммерчески успешный, от государства независимый и не получающий ничего», — цитирует его RT.

Ранее СМИ сообщили, что российский мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде» и назвали инструментом «мягкой силы» России.