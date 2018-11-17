Спиридонов и Камехо – в заявке на матч «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Сегодня в казанском Дворце волейбола состоится матч за Суперкубок чемпионата России. Начало встречи – в 17:00.

Отметим, что в технической заявке на игру присутствует доигровщик казанцев Алексей Спиридонов, пропустивший больше месяца после операции.

Также в заявке питерского клуба присутствует кубинский доигровщик Ореол Камехо. Из-за травмы он не смог доиграть предыдущую игру «Зенита» против «Кузбасса», в которой питерцы на своей площадке проиграли со счетом 1:3 во многом из-за травмы Камехо.