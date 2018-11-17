Медведев утвердил методику расчета новых показателей эффективности властей в регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.



В методику оценки эффективности работы органов исполнительной власти регионов включили девять новых показателей в соответствии с указом президента РФ от 14 ноября 2017 года.

В постановлении приводятся методики расчета таких показателей, как коэффициент доступности жилья, оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания и условий для самореализации и др.

Также утверждены методики расчета доли жителей субъекта РФ, столкнувшихся с проявлениями коррупции.

Напомним, президент РТ Рустам Минниханов вошел в топ-10 рейтинга эффективности губернаторов регионов России, составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Минниханов занял в списке восьмое место.