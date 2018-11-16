Защитник Дамир Мусин вернулся в «Ак Барс»

Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Сочи» произвели обмен игроками, по итогам которого в казанскую команду вернулся защитник Дамир Мусин, сообщает официальный сайт клуба.

В обмен на защитника, сочинский клуб получил денежную компенсацию.

В текущем сезоне в составе «Сочи» Мусин провел в 23 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Ранее Мусин уже выступал за «Ак Барс» с 2014 по 2018 год и является воспитанником казанского хоккея. В прошлом сезоне он вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина, но летом перешел в «Сочи».