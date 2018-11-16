В госпрограмме по добровольному переселению соотечественников в РТ приняли участие 252 человека

По данным на 1 ноября, в рамках госпрограммы по содействию в добровольном переселении соотечественников в Татарстане выдано 252 свидетельства об участии в проекте. Об этом сообщил на совещании по реализации послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

Напомним, что 18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил проект госпрограммы Татарстана «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017—2018 годы».

Ожидается, что до 2021 года в республику вернутся около 300 специалистов и ученых. Им помогут с переездом и с обустройством на новом месте.