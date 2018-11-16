В регионах создадут институты внештатных психологов

Министерство просвещения РФ планирует создать в регионах России систему внештатных психологов.



«При президиуме Российской академии образования мы создали федеральный ресурсный центр психологический, это было сделано летом. Мы приняли решение и создали должность, беря очень хороший пример наших коллег из Минздрава, внештатного психолога. И такие же психологи будут в регионах», — цитирует ТАСС главу Минпросвещения Ольгу Васильеву.

Отмечается, что такие меры принимаются после трагедии в Керчи 17 октября, когда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек.