Huawei создаст в Татарстане научно-исследовательский центр
Минсвязи Татарстана и китайская компания Huawei договорились об открытии в республике научно-исследовательского центра Huawei.
«В рамках реализации документа Huawei начинает работу по открытию на территории республики своего научно-исследовательского центра», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.
Кроме того, о сотрудничестве с китайской компанией договорилось руководство ПАО «Татнефть».
Отмечается, что в начале этого года уже был подписан меморандум о взаимопонимании между Татарстаном и компанией Huawei. Весной китайская компания выступила технологическим партнером при запуске опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе.
Ранее соглашение о сотрудничестве с китайской ИТ-компанией PAX Technology подписала татарстанская DLS.ПромышленностьТехнологии Татарстан
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