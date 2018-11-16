Huawei создаст в Татарстане научно-исследовательский центр

Минсвязи Татарстана и китайская компания Huawei договорились об открытии в республике научно-исследовательского центра Huawei.



«В рамках реализации документа Huawei начинает работу по открытию на территории республики своего научно-исследовательского центра», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Кроме того, о сотрудничестве с китайской компанией договорилось руководство ПАО «Татнефть».

Отмечается, что в начале этого года уже был подписан меморандум о взаимопонимании между Татарстаном и компанией Huawei. Весной китайская компания выступила технологическим партнером при запуске опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе.

Ранее соглашение о сотрудничестве с китайской ИТ-компанией PAX Technology подписала татарстанская DLS.