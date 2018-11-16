Татарстанская «DLS» подписала соглашение о сотрудничестве с китайской «PAX Technology»

ИТ-компании «PAX Technology» и «DLS» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочего визита президента Татарстана в Китай.



Со стороны татарстанской компании присутствовал гендиректор ООО «DLS» Вильдан Хусаинов. Татарстанская ИТ-компания развивает систему SwitchSales. Это новый сервис по управлению процессом розничной покупки и представляющий собой технологическую платформу для создания систем идентификации покупателей по любым банковским картам. SwitchSales персонализирует процесс продаж и охватывает покупателей с любой банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

«После визита в Казань мы продолжили общение с компанией „DLS". После подробного анализа мы убедились в большом потенциале их нового сервиса SwitchSales и заинтересованы в сотрудничестве», — добавил глава «PAX Technology» Джек Лю.

Согласно договоренностям, «PAX Technology» будет содействовать продвижению системы SwitchSales на международном рынке.

Напомним, накануне Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где встретился с заместителем генерального секретаря правительства провинции Гуандун господином Линь Цзи и обсудил перспективы межрегионального взаимодействия с вице-губернатором провинции Оуяном Вэймином.