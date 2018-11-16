Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара ниже 66 рублей на сегодня

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,85—66,5 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По словам эксперта, накануне российский рынок ощутимо вырос на волне оптимизма после новости Bloomberg о том, что американские конгрессмены не успеют в этом году рассмотреть вопрос новых санкций против России.

Тем не менее экономическая реальность остается прежней и санкционное давление продолжится. Все это на фоне ощутимо просевшей нефти и рекордными планами Минфина по размещению ОФЗ на 1,7 трлн руб в 2019 году. В этих реалиях давление на ОФЗ и рубль сохранится.