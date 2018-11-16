Минниханов посетил выставку высоких технологий в Шэньчжэне
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Китайскую выставку высоких технологий CHTF в Шэньчжэне. Выставка посвящена развитию, инновациям и интеграции высокотехнологичных производств.
Минниханов осмотрел выставочные павильоны, ознакомился с последними мировыми наработками в сфере искусственного интеллекта, авиации, космонавтики, биотехнологии, энергосбережения, электроники, охраны окружающей среды, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 15 Ноя 2018 в 6:10 PST<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также глава республики посетил стенды с новыми гаджетами с гибкими экранами, технологиями дополненной реальности, высокотехнологичными тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья и пр.
Выставка CHTF была инициирована городским правительством Шэньчжэня в 1999 году в целях стимулирования экономики с помощью технологических инноваций. В этом году CHTF проводится в 20 раз. В ней принимают участие порядка 3,5 тыс. компаний из 40 стран мира.ОбществоВласть Татарстан
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