Швейцария заподозрила банки в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay

Швейцарский регулятор в сфере конкуренции WEKO начал расследование в отношении нескольких банков за их отказ использовать платежные системы Apple Pay и Samsung Pay.



Финансовые учреждения вступили в сговор, чтобы «не использовать кредитные карты с Apple Pay и Samsung Pay», предпочитая швейцарский аналог этих систем — TWINT, передает «Коммерсант».

Отмечается, что под подозрение попали пять банков — Aduno Holding Ltd, Credit Suisse Ltd, PostFinance Ltd, Swisscard AECS GmbH, UBS Switzerland AG. В зданиях этих финансовых учреждений были проведены обыски.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов с платежными системам Apple, Samsung и Google выросли на 60%. В России гаджетов, оборудованных бесконтактными платежами, было продано около 8,3 млн штук.