Швейцария заподозрила банки в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay
Швейцарский регулятор в сфере конкуренции WEKO начал расследование в отношении нескольких банков за их отказ использовать платежные системы Apple Pay и Samsung Pay.
Финансовые учреждения вступили в сговор, чтобы «не использовать кредитные карты с Apple Pay и Samsung Pay», предпочитая швейцарский аналог этих систем — TWINT, передает «Коммерсант».
Отмечается, что под подозрение попали пять банков — Aduno Holding Ltd, Credit Suisse Ltd, PostFinance Ltd, Swisscard AECS GmbH, UBS Switzerland AG. В зданиях этих финансовых учреждений были проведены обыски.
Ранее сообщалось, что продажи смартфонов с платежными системам Apple, Samsung и Google выросли на 60%. В России гаджетов, оборудованных бесконтактными платежами, было продано около 8,3 млн штук.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым