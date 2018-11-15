Цукерберг запретил пользоваться iPhone в офисе Facebook после ссоры с гендиректором Apple — СМИ
Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг запретил своим менеджерам пользоваться смартфонами Apple в офисе компании.
По данным The New York Times, такое решение стало ответом Цукерберга гендиректору Apple Тиму Куку, который неоднократно выступал с критикой в адрес Facebook.
«Мы не собираемся торговать вашей частной жизнью», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук в интервью телеканалу MSNBC в марте 2018 года, назвав безопасность пользовательских данных «гражданским правом».
Высказывание Кука не понравилось Цукербергу, и он запретил сотрудникам Facebook пользоваться продуктами Apple, в том числе iPhone.
Ранее СМИ писали, что Facebook запрашивал у крупнейших банков США данные о счетах пользователей для того, чтобы расширить функционал приложения.ТехнологииIT
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