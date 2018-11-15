«Росконтроль» признал майонез Mr. Ricco от казанской «Нэфис-биопродукт» фальсификатом

«Росконтроль» признал майонез Mr. Ricco от казанской компании АО «Нэфис-биопродукт» фальсификатом.



По итогам проверки оказалось, в составе обнаружен крахмал, при том что на этикетке есть надпись «без крахмала». В связи с этим продукт не соответствует ГОСТу и техническому регламенту. Тем не менее майонез соответствует требованиям безопасности, говорится на сайте «Росконтроля».

Также были проверены еще шесть брендов оливкового майонеза «Слобода / Живая еда», «Московский провансаль / Я люблю готовить», «Скит», «Вкуснотека», «То, что надо!» и Billa.

Требованиям безопасности соответствуют «Слобода оливковый» и «Московский провансаль / Я люблю готовить», состав этих продуктов полностью соответствует заявленной маркировке.

«Скит оливковый» не соответствует требованиям ГОСТа по показателю «стойкость эмульсии», а «То, что надо! оливковый» не соответствует ему по количеству яичных продуктов. «Billa оливковый» также не соответствует ГОСТу по количеству яичных продуктов. Майонез «Вкуснотека оливковый» содержит крахмал, а на этикетке есть надпись «без крахмала». При этом все проверенные образцы соответствуют требованиям безопасности.

Ранее Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки. В стандарт предлагается включить методики контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков.